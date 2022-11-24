AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Kenan Evren'li 'Sisi' ve 'Esad' açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile el sıkışmasını, “Biz yine darbeye karşıyız. Biz yine Mursi’ye rahmet diliyoruz. Biz yine Rabiamızla gurur duyuyoruz. Ancak şartlar, temel parametreler değişti. Mısır gibi köklü bir ülkeyle Türkiye gibi kıymetli ülkenin barışması kadar doğal bir şey olmaz” diye değerlendirdi.

Turan, “Mısır’la barışmak durumundayız. Doğu Akdeniz’i Yunanistan ile İsrail’e mi bırakacağız? Mavi Vatan’daki iddialarımızı sağlamlaştırmayacak mıyız?” diye sordu, yeni durumu böyle değerlendirdiklerini ifade etti.

“Darbe yapan Sisi’ye karşı çıkmak ile 10 sene sonra Mısır’ın başındaki yöneticiyle görüşmek başka bir şey” diyen Turan, Kenan Evren örneği vererek savunma yaptı; "Kenan Evren de darbe yaptığında kınayan oldu. Ama Evren’le de zaman içerisinde tüm dünya, Türkiye’nin başında olduğu için görüşmeler yaptı. Bunu okuyamamak büyük bir yanlışlık" ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın Sisi ile ilgili eski sert sözleri üzerinden gelen eleştirilere de yanıt veren Turan, “Temel parametreler değişmiştir. Her şart yeni değerlendirmeyi zorunlu kılar. Değişen şartlar içerisinde ülkenin menfaatleri çerçevesinde gereken adımın ne olduğunu değerlendirdik” sözlerini kaydetti.

Öte yandan Turan “Esad ile de sıkışacak mı?” sorusuna da, “Esad’dan bağımsız söylüyorum. Her darbeciye, her halkını bombalayana karşı çıktık, çıkacağız. Ancak ülkemizin menfaatleri, bölgemizin dengeleri neyi gerektiriyorsa da onu yapmaktan çekinmeyeceğiz” yanıtını verdi.