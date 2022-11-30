'Esad’la görüşme, Ukrayna pazarlığı mı?'

Gazeteci Murat Yetkin, "Erdoğan’ın Esad’la görüşme ihtimali ile Türkiye’nin Suriye’deki PKK/YPG varlığına karşı kara harekâtı başlatma hazırlığı arasında yakın ilişki var. Aynı şekilde Erdoğan’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi buluşturma çabasıyla da" yorumunu yaptı.

Yetkin Report'ta bugün yayımlanan yazısında Murat Yetkin, şunları kaydetti:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Erdoğan’ın Esad’la görüşmesi için devrede olduğu ve bu konuda Erdoğan’ı sıkıştırdığı sır değil. Belki de yakında bu buluşmanın Putin’in Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile görüşmeyi kabul etmesi pazarlığının bir parçası olduğu ortaya çıkar. Öyle ya, hep Putin Erdoğan’ın istediklerini yapacak değil ya… İşin ucunda Nobel Barış Ödülü umudu var. Bu varsayımda bulunabiliriz, çünkü Erdoğan’ın “katil” dediği Esad’la görüşeceğini söylemesinden sonra Esad koşullar öne sürmeye başladı. Örneğin İdlib’ten çekilme, Suriye’de “işgalci güç” olduğunu kabul etme gibi. Son olarak Lübnan’da yayınlanan Hizbullah yanlısı Al Akhbar gazetesiyle mülakatında “Türkiye’den söz değil icraat bekliyoruz” dedi. Esad’ın beklediği icraat Türk askerinin çekilmesiyse yeni bir kara harekâtı durumu ne yönde değiştirecek?"

Olası Esad-Erdoğan görüşmesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de devam eden savaş boyunca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı birçok söylem kullanmış, Esad'a “katil”, “terörist” dereken “Muhaliflerin Esad’ı indireceğini” ileri sürmüştü. Bu dönemde birçok AKP yetkilisi ve iktidara yakın medya kuruluşu Esad’a ‘Esed’ diye hitap etmeye başladı.

2022’de Türk dış politikası İsrail, Mısır ve Ermenistan gibi geçmişte krizler yaşadığı ülkelerle normalleşme sürecine girerken Şam da gündeme geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2022’nin Ağustos ayındaki bir konuşmasında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile Ekim 2021’de görüştüğünü kamuoyuna duyurdu. Ankara’dan Şam ile de normalleşme sürecine girilebileceğine dair sinyaller gelmeye başladı.

Erdoğan, Endonezya’daki G20 Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Esad ile ilgili soruya, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan 23 Kasım’da yaptığı grup toplantısında da, "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız" dedi.

Erdoğan ve Esad, son olarak 2011 yılında telefonda görüşmüştü.