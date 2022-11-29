Esad'ın danışmanı: Türk yetkililerin açıklamalarına güvenmiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Esad ile görüşme olabilir siyasette küslük dargınlık olmaz. Eninde sonunda uygun şartlarda adımları atarız” sözlerine ilişkin Suriye'den yanıt geldi.

dokuz8 Haber'in aktardığına göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban, Mısırlı Al-Sharq TV’ye konuştu.

Şaban, “Şam, Türkiye’den gelen bütün açıklamalara inanmıyor çünkü bunların gerçeklikle bir ilgisi yok” dedi. Türkiye’den gelen Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin düzeltilmesine yönelik açıklamalara Suriye’nin güveninin olmadığını belirten Şaban, Suriye’de yayın yapan Al-Ikhbariya TV’ye de, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları medyanın tüketimi içindi. Türk yetkililer tarafından medyada yer alan bütün açıklamalara güvenmiyoruz, bunlarda resmi herhangi bir şey yok” dedi.

Şaban, “Bu tür açıklamalar aylardır var. Fakat bunları kendi çıkarları, belki seçim için ya da diğer ülkelere karşı kullanmak için ya da başkalarına baskı kurmak için yapıyorlar. Bu açıklamaların kendi planları var ve bunların gerçekle bir ilgisi yok” diye konuştu.