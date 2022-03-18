Esad: SSCB'nin dağılmasıyla dünya Batılı hırsızlar tarafından yönetilen vahşi bir ormana dönüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünyanın "uluslararası hukukun yokluğunda Batılı hırsızlar tarafından yönetilen vahşi bir ormana" dönüştüğünü söyledi.

Suriye'nin tüm illerinden öğretmenlerle bir toplantıya katılan Esad, Batı ile yüzleşmenin yolları olduğunu kaydetti ve tek taraflı yaptırımlar arasında ekonomik çözümler bulmak için "dinamik bir düşünce" ve güçlü bir irade çağrısında bulundu.

Perşembe günü yaptığı açıklamada, Esad ayrıca Batı'nın Rusya'ya karşı sürdürdüğü ayrımcılığın dünya tarihinde eşi benzeri olmadığını söyledi.

SANA'nın haberine göre Esad, "Rusya'nın Batı'ya yönelik ayrımcılığı dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş... Batı, dünya gücü ve hırsızlığı peşinde her kelimesinde yatıyor... Batı, uluslararası hukukun değersiz olduğunu kanıtladı ve dünya anlaşmalarının dönüm noktası olan tüm ilkelerini aştı" dedi.

Ukrayna'daki çatışma Batı'nın gerçek yüzünü gösterdi

Esad, "Ukrayna'daki çatışmanın başlamasından sonra Batı, küresel rolünde tarihi bir geri dönüş yaşıyor... Ukrayna'daki çatışma, Batılı güçlerin gerçek yüzünü halklarına gösterdi" dedi.