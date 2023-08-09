Esad: Görüşme Erdoğan'ın sunduğu şartlarda gerçekleşemez

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Sky News Arapça kanalına verdiği mülakatta AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşme olasılığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Esad "Görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez" dedi.

Tamamının bu akşam yayınlanması beklenen söyleşide Esad, savaş, uyuşturucu sorunu, mülteciler ve geri dönüşleri, ekonomideki zorluklar, Suriye-Arap ilişkilerinin geleceği ve Lübnan’daki durum, Hamas’ın konumu, müttefiklerle ilişkiler ve Erdoğan ile anlaşmazlığa değiniyor.

Erdoğan, geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Suriye'yle kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık. Dörtlü zirveler yapılsın ama biz Esed'le de görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz" ifadelerini kullanmıştı.