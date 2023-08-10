Esad: Erdoğan'la niye görüşeceğiz, bir şeyler içmek için mi?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Sky News Arabia'ya verdiği mülakatın tamamı dün akşam yayınlandı.

Türkiye'nin Suriye ile "önkoşulsuz" görüşme teklifi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Esad, gündemsiz bir görüşmenin sonuçsuz kalacağını belirtti. Esad "Niye görüşeceğiz, serinletici bir şeyler içmek için mi?" diye sordu.

Hedeflerinin açık olduğunu belirten Esad bunun da Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi olduğunu söyledi.

Esad şunları söyledi:

"Bir buluşma için 'önkoşulsuz' demek, 'gündemsiz' demek anlamına gelir. Gündem yoksa hazırlık yoktur, hazırlık yoksa bir sonuç da çıkmayacak demektir. O zaman Erdoğan ile ben niye buluşalım? Biz net bir hedefe ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi. Erdoğan'ın hedefiyse Suriye'de Türk işgali varlığını meşrulaştırmak. Bu nedenle Erdoğan'ın şartları altında görüşme gerçekleşemez."

"Suriye’deki terör Türkiye'de imal edilmiştir” diyen Esad, “Nusra Cephesi, Ahrar El Şam, hepsi Türkiye’de yapılan ve şu ana kadar Türkiye tarafından finanse edilen bir parti için farklı tanımlamalardır’’ dedi.

Esad’ın, “Yurt dışı ve ittifaklar konusuna nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna yanıtında ise Türkiye’nin Suriye'den çekilmesi sonrasında ilişkilerin eski haline dönebileceği mesajını verdi:

‘’Rusya ile ilişkiler ve İran ile ilişkiler, Suriye’nin dostlarını nasıl doğru seçeceğini bildiğini kanıtladı. Türklerle ilişkilere gelince, 'Fazla mı ileri gittik?' diyenler var. Türkiye komşu bir ülke ve onunla ilişkilerimizi geliştirmeye çalışmamız çok doğaldı ve gelecekte Türkiye’nin çekilmesinden sonra ilişkileri geliştirmek için farklı koşullar ortaya çıkarsa, aynı politikaya geri dönmemiz doğaldır. Komşularla iyi ilişkiler kurmaktır, bunlar ilkelerdir, gelip geçici politikalar değil…"