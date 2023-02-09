Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na hakaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajla deprem bölgesinden döndükten sonra SPK’ya gideceğini duyurdu. Erzurumspor'un hesabından Kılıçdaroğlu'nun tweetine, “Sen nasıl bir rezilsin ya ne SPK’sı ya” cevabı verildi. Erzurumspor sayfasından yapılan yorum kısa sürede silindi.

Kılıçdaroğlu, borsadaki manipülatif hareketlere tepki göstererek “Bölgeden dönünce SPK’ya gideceğim. En acı dolu günlerimizde bile, küçük yatırımcıyı soymaya doymadılar. Reziller!” mesajını yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajına Süper Lig’den 1. Lig’e düşen, 1. Lig’de de küme düşme hattının hemen üstünde bulunan Erzurumspor’un sosyal medya ekibinden “Sen nasıl bir rezilsin ya. Ne SPK’sı ya” diye yazıldı.