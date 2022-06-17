Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, Erzurum'daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda iki çocuğa tecavüzde bulunan, beşini istismar eden kaçak belletmen H.A.'nın açıklanan gerekçeli karardaki ifadelerini “Erzurum'daki utanç 71 sayfa halinde tutanaklara döküldü” diyerek aktardı.

“Çocuklardan birinin beline sarılmış, evet. Fakat neden? Derslerini sormak için kuşkusuz! Birkaçını öpmüş öpmesine... Gel gör ki sebebi var. Kendisine ısındırmak için! Tamam, çocukların yatağında yattığını reddetmiyor. Yattıysa da şimşekli gecelerde ağaç gölgesinden korkanları teskin etmek amacıyla! Yani, her ne yaptıysa abi şefkatiyle yapmış. Öyle diyor” diyen Saymaz, “Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda müftülükten denetime gelen hiçbir görevliyle karşılaşmadığını, kaçak çalıştığını, maaşını bir hayırseverden aldığını, Yozgat'taki yurtta ise kadrolu görev yaptığını itiraf ediyor” ifadesini kullandı.

Saymaz’ın aktardığına göre mahkeme, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazı yazarak, şu soruları yöneltti:

"H.A.'nın resmi görevlendirilmesi var mıydı?

Suçtan 6 ay öncesinden başlamak üzere kursun denetimi yapıldı mı?"