Erzurum’da köy imamları da çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Erzurum’da Kuran kursunda yaşanan cinsel istismar vakasının ardından 3 bölgede daha imamların çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Müftülük ise hâlâ sessiz.

Diyanet’e bağlı Hacı Bahattin Evgi isimli Kuran kursunda 10-11 yaşlarındaki 7 çocuğa, gönüllü belletmen olan, 21 yaşındaki H.A cinsel istismarda bulunmuştu. İstismar faili Yozgat’ta yakalanmıştı.

Fakat Erzurum’da son dönemde tek istismar vakasının Hacı Bahattin Evgi Kuran Kursu’nda yaşanmadığı ortaya çıktı.

Erzurum Express’ten Sinan Özçaylak’ın haberine göre, Dutçu Köyü imamı ağustos ayında cinsel istismar nedeniyle açığa alındı. Altıntepe köyü imamı da daha önce cinsel istismar suçlamasıyla geldiği köyde aynı fiili işlediği gerekçesiyle açığa alındı. Tortum ilçesinde de benzer bir olay yaşandı.

Özçaylak ayrıca müftülüğün sessizliğine dikkat çekerek şunları yazdı:

“Bu yatılı Kuran Kurslarında kimler nöbet tutuyor? Kurumlarda çalışanlar mı yoksa başkaları mı? Erzurum’da kaç tane Gönüllü Belletmen var? Bu Gönüllü Belletmenler, hangi kriterlere göre alınıyor? Bu adi fiili gerçekleştiren ve şu an tutuklu olan belletmeni kim neye göre işe başlattı? Gönüllü Belletmenler Kuran kurslarında çocuklarla birlikte aynı yatakhanede mi kalıyor? Bu Kuran kursları kimler tarafından denetleniyor? Hacı Bahattin Evgi Kuran kursundaki çocuklar tek tek uzman bir psikolog eşliğinde dinlendi mi? Yapılan idari soruşturmanın neticesinde bu kurumda görevli personel hakkında adli yargıya da başvuruldu mu?

Soruşturmanın neticesi ne? Başka kurslarda da duyulmasını istemediğiniz böyle olaylar yaşandı mı? Çocuklarımız emin ellerde diyebilir misiniz? Siz kendi çocuğunuzu gönül rahatlığıyla bu kurslara gönderebilir misiniz? Vicdanınız rahat mı?”

Erzurum milletvekillerine de seslenen Özçaylak şunları aktardı:

“Erzurum’da oy vererek vekil seçtiğimiz milletvekillerine birkaç sorum var. Müftü beyi arayıp bu olay nedir diye soranınız oldu mu? Özellikle bırakın Müftü Beyi, Diyanet İşleri Başkanına bu meseleyi sordunuz mu? Sorduysanız ne cevap aldınız?

Muhalefet milletvekilimiz attığınız tweet dışında başka bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz? Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı’na soru sormayı düşünüyor musunuz?”