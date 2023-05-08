Erzurum'daki mitingde yaralanan 17 kişi taburcu edildi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün saat 18.00'da Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Kent Meydanı'nda yaptığı konuşmada bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlenmişti.

Çoğunluğu İmamoğlu'nun konuşması sırasında, atılan taş ve pet şişelerle, birkaçı da konuşma sonrası göstericiler tarafından darp edilerek yaralanan 17 kişi, hastanelere kaldırılmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, yaralıların 10'una dün ayakta müdahale edildi. Gözetim altında tutulan 7 kişi de bu sabah saatlerinde taburcu edilerek, evlerine gönderildi.