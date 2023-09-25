Erzurum’da kadın cinayeti: Anastasia Emelianova kan kaybından öldü

Erzurum’da tartıştığı Suriyeli erkek arkadaşı Nizar A.’nın cam parçasıyla bacağını kestiği Rus Anastasia Emelianova (32) kan kaybından hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Erzurum'da erkek arkadaşının cam parçasıyla bacağını kestiği Anastasia Emelianova adlı kadın hayatını kaybetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Türkiye’ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir işyerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriyeli Nizar A. ile tanıştı. İkili arkadaş olup görüşmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, 20 Eylül saat 23.00 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Apartman sakinlerinin de duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Nizar A., alt kat komşusuna giderek Anastasia Emelianova’nın yaralandığını belirterek yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Anastasia Emelianova'nın kan kaybından öldüğünü belirledi. Genç kadının cansız bedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Nizar A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Nizar A., ifadesinde suçunu itiraf etti. Kırılan sehpanın cam parçasını alıp Anastasia Emelianova'yı bacağından yaraladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nizar A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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