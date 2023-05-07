Erzurum'da bir grup İYİP bayraklarını indirip ateşe vermek istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitingi sırasında başlayan provokasyon akşam saatlerinde de devam etti. Sokağa çıkarak yolları trafiğe kapatan bir grup, sokaktaki İYİP bayraklarını sökerek yakmak istedi.

Sloganlar atan ve ellerinde MHP bayrakları olduğu görülen kalabalık, söktükleri İYİP bayraklarını yakmaya çalışırken görüntülendi. Kalabalıkların Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı ve Palerium Alışveriş Merkezi civarında sloganlar atarak gösterilerine devam ettiği belirtiliyor.