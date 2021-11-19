Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da deprem gerçekleşti.
AFAD depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıklarken, depremin merkez üssünün Köprüköy olduğunu duyurdu.
Erzurum Valisi Okay Memiş yaşanan depreme ilişkin "yıkıma ilişkin 3-4 köyde ihbarlar var ama can kaybı bilgisi yok" açıklamasında bulundu.
Köprüköy-Hınıs karayolunda heyelan meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 19, 2021
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Köprüköy (Erzurum)
Tarih-Saat : 19.11.2021, 15:40:51 TSİ
Enlem : 39.8315 N
Boylam : 41.8718 E
Derinlik : 6.94 km
Detay : https://t.co/vQMEo4GkAE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi