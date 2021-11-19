Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum, Köprüköy mevkisinde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Erzurum'da deprem gerçekleşti.

AFAD depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıklarken, depremin merkez üssünün Köprüköy olduğunu duyurdu.

Erzurum Valisi Okay Memiş yaşanan depreme ilişkin "yıkıma ilişkin 3-4 köyde ihbarlar var ama can kaybı bilgisi yok" açıklamasında bulundu. 

Köprüköy-Hınıs karayolunda heyelan meydana geldi. 