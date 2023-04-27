Erzurum Valiliği Kılıçdaroğlu'nun İstasyon Meydanı'ndaki mitingine verdiği izni iptal etti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erzurum'da 3 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te İstasyon Meydanı'nda yapılması planlanan mitingi Erzurum Valiliği tarafından iptal edildi. Miting için 'Yeni Miting Alanı'nın tahsis edildiği belirtildi.

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger'in İstasyon Meydanı'nda yapılacak olan mitinge başvurusuna 25.04.2023 tarihinde izin veren Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, bir gün sonra ise verilen izni iptal etti.

Lokman Düzgün imzalı yazıda, "CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger imzasıyla Valiliğimize verilen 24.04.2023 tarihli yazıda 03.05.2023 tarihinde saat 13.00'de 'İstasyon Miting Alanı' veya MNG AVM yanında bulunan 'Yeni Miting Alanı'nda Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 'Millet Buluşması Mitingi'nin yapılacağı bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Söz konusu miting için Gar Meydanı Miting alanının tahsisinin uygun görüldüğü 25.04.2023 tarih ve 49580 sayılı yazımız ile bildirilmişti. Acak; güvenlik nedeniyle 25.04.2023 tarih ve 49580 sayılı yazımızda da belirtilen Gar Meydanı tahsisinin iptali ile söz konusu miting için MNG AVM yanında bulunan 'Yeni Miting Alanı'nın tahsisi uygun görülmüştür."

CHP'den Valilik kararına tepki

CHP Erzurum Milletvekili Adayı Ayhan Koç, Valilik kararına tepki göstererek, "Erzurum Valiliği’nin iki gün ara ile göndermiş olduğu iki yazıyı bakın lütfen. Elbette ki, Cumhurbaşkanı adayımız Erzurum’da her koşulda milletle buluşacaktır. Valilik makamını siyasallaştıran ve devlet terbiyesinden yoksun bu iradeyi milletimizin vicdanına havale ediyoruz" dedi.

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger ise, "İstasyon Meydanında bir Cumhurbaşkanı Adayının Mitingine güvenlik sağlayamayan Erzurum Valisi derhal istifa etmelidir, Türkiye Cumhuriyeti her alanda miting yaptırabilecek idareciler ile yönetilmelidir…" tepkisini gösterdi.