Erzurum Karaçoban'da Umut Gündüz anısına futbol turnuvası başlıyor

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken trafik kurallarını ihlal eden alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.

Ailesi Umut'un ölümünün bir "kaza"dan ibaret olmadığını belirtirken, katilin serbest bırakılması sonrası adalet mücadelesine başlamıştı.

Erzurum Karaçoban'da TKP Karaçoban ilçe temsilciğinin başlattığı futbol turnuvası Umut Gündüz'e adandı. Karaçobanlı gençlerden Umut Çalaş turnuvayı soL Haber'e anlattı.

Umut Çalaş, Erzurum Karaçoban'da yaşıyor. 22 yaşında ve hayvancılık yaparak geçimini yapıyor. Adaşı Umut Gündüz'ün adına düzenlenen futbol turnuvasının planlamasında yer aldı.

Nereden çıktı bu fikir? Neden Umut Gündüz adını verdiniz?

Burada biz gençlerin çok bir sosyal etkinliği yok. İşten zaman kalırsa eğer en fazla sporla uğraşabiliyoruz. O da futboldan ibaret zaten. Başka bir imkan yok ilçede. Gençlerin de çoğu zaten çalışıyor. İnşaatta, tarlada ya da ilçe dışında iş bularak çalışmaya gidiyorlar. Buradan kalan arkadaşlarımızla daha iyi vakit geçirmek, spor yapmak ve dostluğu dayanışmayı arttırmak için böyle bir karar aldık.

Umut Gündüz adını gazetelerden duyduk. O da TKP üyesi genç bir yoldaşımızmış. Ama 19 yaşında aramızdan ayrılınca ondan kalan bayrağı her yerde yükseltmek istedik. Karaçoban'da yapacağımız futbol turnuvasına da onun adını vererek hem bisikletli ölümlerine dikkat çekmek hem de adını ve anısını yaşatmak istedik.

Peki ilgi nasıl? Kaç takım kurulacak?

Açıkçası bu kadar büyük bir ilgi ile karşılaşacağını çok tahmin etmedik. Sınırları Karaçoban'ı aştı. Karayazı ilçesinde dahi 4 takım kurduk.

Şu an için 21 takım kuruldu. 2 Temmuz günü ise ilk maç oynanacak.

Toplamda kaç genç çıkacak sahaya yani? Toplamda başvuru sayısı kaç oldu?

Toplamda 210 kişiye denk düşüyor bu sayı. Her takım 7 kişi 3 tane de yedek oyuncu olacak. Zaten minik bir halı saha. Dostlukla, dayanışmayla ama elbette heyecanla yapılacak maçlar. Her takım için de buluşup seyirciler olarak yerlerimizi alacağız.

Genelde ilgi görüyor mu böylesi maçlar?

Burada yapılabilecek tek etkinlik futbol aslında. Hep ilgi görür. Ama yaz aylarında birçok insan aynı zamanda iş sezonu gelmiş çalışırken yapılan bir turnuvaya bu kadar ilgi olmamıştı. Gören duyan herkes adını yazdırdı, arkadaşlarına haber verdi. Köylerden hatta komşu ilçelerden de katılım oldu. Umut Gündüz'ün adına yakışır bir iş çıktı ortaya.

Turnuvanın bir ödülü var mı?

Ödül konusuna biraz mesafeliyiz. Bu turnuvanın bir yarış olmasını istemiyoruz. En büyük ödül dostluk ve dayanışma bizim için. Biz gençlerin uyuşturucudan, geri olan şeylerden uzaklaşıp böylesi şeylere sarılması en büyük ödül olur. Ama bir hatıramız kalacak geriye. Bir kupa ve madalya yaptırdık. Üzerinde Umut'un da isminin yer aldığı. Ama sadece birinci olan takıma vermeyeceğiz bunu. Sona kalan her iki takıma da hediyemiz olacak. Yani bu turnuvanın tek bir kazananı yok.

Eksikleriniz var mı? Her şey tamamlandı mı?

Olmaz olur mu? Birçok eksiğimiz var tabii. Birçoğumuz işte kullandığı spor ayakkabılarla çıkacak belki maça. Bunları biliyoruz. Ama derdimiz o değil. Şu an 210 kişinin, 21 takımın kura çekimleri olacak. Onun telaşı var. Güzel bir heyecan oldu herkeste. Geri kalan her şeyi dayanışmayla çözeriz.

Hangi takımlar çıkacak sahaya?

21 takımın da isimleri hazır. Her biri köylerine, ailelerine, çalıştıkları yere göre falan isimler belirlediler. Karayazı FC de var takımlar arasında Gümüş Kafe de. Altın makas diye de takım kurduk Dalkurd diye de. Herkes neyi seviyorsa onunla anılacak maçlarda.

Böylesi şeyler yan yana gelirsek birlikte neler yapabileceğimizin en güzel örneği oluyor. Yeni gençlerle tanıştık. Daha önce gitmediğimiz köylerden dostlar edindik. Umarım bu dayanışma ve dostluk kalıcı olur.