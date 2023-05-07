Erzurum Belediye Başkanı, taşlı saldırıyla ilgili CHP'yi suçladı

Bugün Erzurum'da yaşanan olayların ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen basın toplantısı düzenledi. Sekmen "Taşlar bizzat CHP'liler tarafından getirildi" iddiasında bulundu. İmamoğlu'nun mitingi içinse "korsan miting" ifadesini kullandı.

Sekmen yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu:

'Valiliğe bildirilen bir miting kararı yok'

Valilik ve il seçim kuruluna Erzurum için bildirilen herhangi bir miting kararı olmadığını ileri süren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Böyle bir karar yok. Salı günü önceden planlanan bir otobüs tanıtımımız vardı. O yüzden meydanda da yeni alınan otobüslerimiz vardı" dedi.

'Baktılar rezil olacaklar böyle bir yola başvurdular'

Miting alanına CHP'lilerin provoke etmek için geldiklerini öne süren Mehmet Sekmen, "Ellerinde filamalar var. 'Hani Dolar 19-20 olacak ya' yazılı dövizleri, yine bakın 'Bakan olmasa aslında komik adam' pankartlarıyla gelerek, bizzat ifade ediyorum, taşlar ve sopalar Cumhuriyet Halk Partisi grubu içinde atıldı. Zaten 150-200 kişiydiler, baktılar rezil olacaklar böyle bir yola başvurdular" dedi.

'Amaçları İstanbul mitingine gölge düşürmek"

Yaşanan olayda taşları atanların CHP'liler olduğunu iddia eden Mehmet Sekmen amacınsa İstanbul'daki AKP mitingine gölge düşürmek olduğunu ileri sürdü. "Terörle yan yana gelene bu millet izin vermez. Kendi bitişlerini gördükleri için böyle bir provokasyon yaptılar. İzmirli vatandaşlarım, İstanbullu vatandaşlarım uyanın. Hani nerde deprem konutları? Bakın İstanbul'un suyu Erzurum'dan daha pahalı. İmamoğlu Erzurum'a geleceğine İstanbulluların sorunlarını çözsün. Bugün bu ortamda kaosu yaratan kişi, bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisidir" diyen Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na "miting başvurusu yapmadığı halde miting yaptığı için" CHP hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.