Erzincan'daki altın madeninin faaliyetleri durduruldu

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding'in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde işleten şirket Anagold Madencilik bugün yaptığı açıklamayla 21 Haziran günü yaşanan sızıntıyı kabul etmişti. Ancak şirket 20 ton siyanür iddiasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "sadece 8 kg" demişti.

Sızıntının basına yansıması sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı altın madeni işletmesinin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir" denildi.