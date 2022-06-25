Erzincan'daki altın madeni firmasına verilen ceza belli oldu

Kanada ve Çalık Holding ortaklığındaki Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninin siyanür borusu patlamıştı. Tonlarca siyanürün Fırat Nehri’ne aktığıortaya çıkmış, İliç Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Boruların patlamasından sonra bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri bölgeden numune alarak tutanak tuttu. Konuyla ilgili olarak bugün sosyal medyadan açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı firmaya 16 milyon 441 bin TL idari para cezası kesildiğini ve suç duyurusu yapıldığını açıkladı.

'Suya karışmadı' iddiası

Bakanlığın konuyla yaptığı açıklama şöyle:

“Erzincan İliç'te 21 Haziran 2022 tarihinde gece saatlerinde altın madeninin Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliğinin ardından Bakanlığımıza bağlı Çevre Denetim Ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, boru hattından kaynaklanan sızıntının, tesis sınırlarının dışındaki eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı ve kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi

Ancak söz konusu tespitin analiz raporları ile teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler yapılmak üzere numuneler alındı.

Boru hattındaki solusyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile müdahale edilerek buradaki kontamine olmuş malzeme toprak yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşındı. Temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit için de 27 numune daha alındı.

Çevre kirliliğine neden olan altın madenine 'en üst sınır' olan 16 milyon 441 bin TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.”