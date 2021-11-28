Erzincan’da yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Erzincan'da bugün saat 06. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Akarsu mevkiinde kaza meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre, Ünal G'nin kullandığı 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Yolun kenarına devrilen otobüsteki 1’i ağır toplam 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.