Erzincan-Sivas karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Bir süredir sıcak havanın etkisinde olan Erzincan’da bugün saat 16.30 sıralarında yağmur etkili oldu.

DHA'nın haberine göre, yüksek kesimlerde sağanak halinde yağan yağmur, Erzincan-Sivas karayolunda 2 bin 160 metre rakımlı Sakaltutan Geçidi’nin kaçış rampalarında heyelana sebep oldu. Yağmur sularıyla birlikte akan çamur, karayolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan sebebiyle Erzincan ve Sivas tarafından onlarca araç kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri, Erzincan çıkış noktasında araçları beklemeye aldı.

Olay yerine giden Vali Mehmet Makas, "Ekiplerimiz yolda temizlik çalışması yapıyor. Kısa sürede karayolunu ulaşıma açacağız” dedi.