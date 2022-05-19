Türkiye'nin yetiştirdiği önemli teknik direktörlerden olan Ersun Yanal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle paylaşımlarda bulundu.
Ersun Yanal, Türk futbolunun geleceğine dair yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Ersun Yanal’dan 19 Mayıs mesajı: Fanustan kurtaralım
Tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir dizi mesaj yayınladı. Ersun Yanal, 'Sorun futbol değil, eğitim, kültür, sistem' dedi.
Haber Merkezi
Türkiye'nin yetiştirdiği önemli teknik direktörlerden olan Ersun Yanal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle paylaşımlarda bulundu.
Ersun Yanal, Türk futbolunun geleceğine dair yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: