Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul mitingi çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Politikyol'da kaleme aldığı yazıda, "Bütün Politikyol okuyucuları bilmelidir ki 21 Mayıs Mitingimiz ülkemiz açısından tarihi bir dönüm noktasına denk düşmektedir. Bu miting sadece bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin mitingi değildir. Bu miting; ülkemizin ve siyasetin yasaklarla değil; özgürlük ve demokrasi ile taçlandırılmasını isteyenlerin mitingidir. Bu miting; geçinemeyen, açlık ve yoksulluk içinde kendi kaderine terk edilmiş milyonların mitingidir." değerlendirmesini yaptı.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: