Ersoy Dede engellemişti, Erdoğan’ın kuzeninden dikkat çeken bir yanıt geldi

TRT 1 Ana Haber sunucuyken son dönemde ekranlara çıkartılmayan Ersoy Dede ile Erdoğan'ın kuzeni olan 'gazeteci' Cengiz Er arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Ersoy Dede, Cengiz Er’i sosyal medyadan engelledi.

Cengiz Er bu hamleye karşılık, “Gazetecilik faaliyeti dışında her türlü pis işin, operasyonun içinde yer alan Ersoy Dede aklınca beni engellemiş. Bu aralar işleri pek yolunda gitmiyor galiba. Yazık…” paylaşımında bulundu.

Ersoy Dede’nin adı en son TRT1 Ana Haber bültenine çıkmamasıyla gündeme gelmişti.

Ersoy Dede'ye, Sezgin Baran Korkmaz ile olan yakınlığı nedeniyle TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı tarafından ekran yasağı konulduğu iddiası gündeme gelmişti.

TRT 1'de Ersoy Dede'nin yerine haberleri dün akşam Canan Yener Reçber sunmuştu.

Ersoy Dede, “İzindeyim. Birkaç gün evdeyim. Olağanüstü bir durum yok. Normal senelik izindeyim. Eşimle tatil planlamasını beraber yaptık. İzin kullandığımız oluyor” diye konuşsa da son yanında iki kez “Nasipse yarın akşam burada buluşmak üzere” demişti.