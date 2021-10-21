Ersin Tatar Ankara'ya geliyor

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenecek “Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi” konulu konferansa katılacak.

Tatar, ayrıca Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenecek Avrasya Hizmet Ödülleri etkinliğine katılacak.

Tatar'ın Ankara'da yetkilerle temas edip etmeyeceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Kıbrıs'ta bir süredir Halil Falyalı ve Sedat Peker'in yaptığı paylaşımlar gündem olurken, başbakanın istifası bu şantaj kasetlerine bağlanmıştı. Tatar'ın ziyaretinde bu konuların gündeme gelip gelmeyeceği bilinmiyor.