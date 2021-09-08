Ersin Düzen attığı Tweet sonrası görevinden ayrıldı

TFF basın danışmanı Ersin Düzen, Hollanda - Türkiye maçının devre arasında Teknik Direktör Şenol Güneş’e yönelik bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için “Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler” demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?" demişti.

Ersin Düzen'den ayrılık açıklaması

Düzen, Twitter hesabından bugün yaptığı açıklamada "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum" dedi.