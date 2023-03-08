Ersan Şen yeni hedefini açıkladı: 'Talep gelirse seve seve hizmet etmek isterim'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa’dan kalkmasıyla yaşanan kriz sırasında cumhurbaşkanlığı adaylığına talip olan hukuk profesörü Ersan Şen bu kez de Adalet Bakanlığı'na talip olduğunu duyurdu.

Akşener'in altılı masadan kalması sonrası bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayın sırasında İYİP'ten teklif gelirse cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemiş, daha sonra reklam arasında Akşener'in kendisini aradığını ve görüşmek istediğini belirtmişti.

Show Haber’e konuşan Ersan Şen, Akşener’den aldığı telefon sonrası duygularını “Heyecanlandım çünkü beklemiyorsunuz. Gurur duydum” sözleriyle dile getirdi, canlı yayında yaptığı adaylık açıklamasıyla "dağılan masanın toplanmasına yardımcı olduğunu" öne sürdü.

'Buna kimse kapıyı kapatamaz ki'

Cumhurbaşkanlığı adaylığı önerisine ilişkin “Keşke devam edebilseydim. Devam edebilsek olabilir de olmayabilir de. Kompleksim yok, kendimi aşağıda görmüyorum” ifadelerini kullanan Şen, bu kez talep gelirse Adalet Bakanı olabileceğini söyledi. Şen “Bana milletten, memleketten, devletten, seçilenden böyle bir talep gelirse seve seve Adalet Bakanı olarak hizmet etmek isterim. Buna kimse kapıyı kapatamaz ki” dedi.