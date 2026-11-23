Ermenistan hükümeti tarafından yayımlanan yeni anayasa taslağında, ülkenin mevcut sınırları dışında toprak iddiaları öngören "Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf ifadeleri yer bulmadı.

Yeni anayasa taslak metninin yayımlanmasının ardından ulusa seslenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çatışma siyaseti nedeniyle göç veren ülkenin zayıfladığını ve geçmişte iktidarda bulunan çevrelerin "Büyük Ermenistan" söylemini kullanarak ülkeyi yağmaladığını söyledi.

Bağımsızlık Bildirgesi’ne atıf taslaktan çıkarıldı

Ermenistan hükümeti, yeni anayasa taslağını hükümetin resmi internet sayfasında yayımladı.

Taslakta, Başbakan Nikol Paşinyan'ın daha önce bilgisini verdiği şekilde, "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf içeren ifadeler kullanılmadı.

Yeni anayasa için öngörülen giriş kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı; devlet varlığımızın sürekliliği ve gelişimi uğruna, uluslararası alanda tanınan topraklarımız üzerinde bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet inşa etme misyonuyla ve bu devleti nesilden nesle aktarma kararlılığıyla hareket ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası'nı kabul ederiz. Anayasa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin iç ve dış ilişkilerinin temel ilkeleri hususundaki ortak mutabakatımızdır."

Mevcut Ermenistan Anayasası'nın giriş kısmında ise Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yer alıyor. Söz konusu bildirge Türkiye ve Azerbaycan topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia ediyor.

Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, yeni anayasa taslağını sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tüm vatandaşların internet sitesinden anayasa taslağını okuyup teklif gönderebileceğini belirtti.

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Paşinyan’dan 'Dördüncü Cumhuriyet' ve referandum çağrısı

Öte yandan Paşinyan, yeni anayasa taslak metninin yayımlanmasının ardından ulusa seslendi.

Paşinyan ulusa sesleniş konuşmasında, yeni anayasa taslağının kişilere veya hükümete ait olmadığını, Ermenistan halkının devlet üzerindeki egemenliğini esas aldığını ifade ederek, metinde halkın devletin kurucusu ve iktidarın kaynağı olarak tanımlandığını vurguladı.

Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuruluş amacının halkın güvenliğini, özgürlüğünü ve refahını sağlamak, kimliğini korumak ve insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu dile getiren Paşinyan, taslağın bu hedefler doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

Paşinyan, yeni anayasa taslağının yalnızca hukuki düzenlemeler içermediğini, aynı zamanda yeni bir devlet modelini ortaya koyduğunu belirterek, bu modeli "Dördüncü Cumhuriyet" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Dördüncü Cumhuriyet'in Üçüncü Cumhuriyet'ten farkını "çatışmanın olmaması" şeklinde açıklayan Paşinyan, çatışma siyaseti nedeniyle göç veren ülkenin zayıfladığını ve geçmişte iktidarda bulunan çevrelerin "Büyük Ermenistan" söylemini kullanarak ülkeyi yağmaladığı değerlendirmesinde bulundu.

Yargı sisteminin de oligarşinin etkisinden kurtarılması gerektiğini söyleyen Paşinyan, yeni anayasanın amaçlarından birinin yargıyı halka geri vermek olduğunu öne sürdü.

2018'deki "Kadife Devrim" ile iktidarın halka geri verildiğini savunan Paşinyan, yeni anayasanın kabul edilmesiyle devletin ve barışın da halka iade edileceğini iddia etti.

Yeni anayasa taslağının 8. maddesinde "dış politikanın amacının barışı sağlamak olarak belirlendiğine" işaret eden Paşinyan, bunun 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nin çatışma mantığından vazgeçilmesi anlamına geldiğini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan'ın gelecekteki konumuna ilişkin hedeflerini, "Amacımız, Ermenistan'ı 'Barış Kavşağı'na dönüştürmektir. Aynı zamanda devlet sınırlarının ve uluslararası alanda tanınmış topraklarının dokunulmazlığını kendi başına koruyabilecek orduya sahip bir ülke haline getirmektir" şeklinde açıkladı.

Karabağ meselesinde eskiden yapılan müzakere sürecinin ve Azerbaycan'la ihtilafın Ermenistan'ı devlet olma niteliğini kaybetmenin eşiğine getirdiğini söyleyen Paşinyan, şöyle konuştu:

"Yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından yalnızca Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayıp onaylamakla kalmayacağız, aynı zamanda kurumsallaşmış, kalıcı ve geri döndürülemez barışa da sahip olacağız. Bu, hem barışa hem bağımsızlığa, hem barışa hem devlete sahip olacağımız için emsalsiz ve tarihi bir durumdur."

Muhalefetin bu süreci engellemek istediğini savunan Paşinyan, anayasa taslağının referanduma sunulması için muhalefete çağrı yaptı.

Paşinyan, referandumda anayasa taslağının reddedilmesi halinde başbakanlıktan istifa edeceğini, kabul edilmesi halinde ise bir sonraki seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı.

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