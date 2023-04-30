Ermenistan'dan 'Türkiye haber vermeden hava sahasını kapattı' iddiası

Ermenistan basını, Türkiye'nin "herhangi bir uyarıda bulunmadan" hava sahasını kapattığını duyurdu. Armenpress haber ajansına konuşan FlyOne Armenia'nın CEO’su Aram Ananyan, Türkiye’nin haber vermeden Ermeni havayolu şirketlerine hava sahasını kapattığını ileri sürdü.

Kararın gerekçesinin açıklanmadığını söyleyen Ananyan, "Daha önce şirketimize verilen Türkiye üzerinden Avrupa'ya uçuş yapma izni, Türk sivil havacılık kurumu tarafından bildirilmeyen bir sebeple iptal edildi. Türk havacılık otoriteleri iptali önceden haber vermeksizin uygulayarak, havayolumuzu ve yolcularımızı rahatsız edici bir duruma soktu" dedi.

Dışişleri Bakanlığı veya Erivan yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.