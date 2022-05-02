Ermenistan'daki protestolarda 125 kişi gözaltına alındı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin protesto edildiği gösterilerde polis 125 kişiyi gözaltına aldı.

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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası talebiyle gösteriler yeniden hızlandı.

Polis öğle saatlerine dek 125 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Muhalefet partileri dün gece Erivan'ın merkezinde çadırlarla kamp kurmuş ve sivil itaatsizlik eylemlerine bu sabahtan itibaren başlayacaklarını duyurmuştu.

İnterfaks haber ajansı Erivan'ın Fransa Meydanı'nda eylemcilerin barikatlar kurduğunu ve meydandaki ana caddede trafiğin durduğunu yazdı.

Sabah saatlerinde çok sayıda polisin sevk edildiği meydanda en az 125 kişi gözaltına alındı.

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