Azerbaycan ve Ermenistan'tan 'anlaşma' kararı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Belçika’nın başkenti Brüksel’deki düzenlenen üçlü toplantısından anlaşma kararı çıktı.

Aliyev ve Paşinyan'ın barış anlaşması için beraber çalışma konusunda anlaşma sağladığı bildirildi. 4,5 saat süren görüşme sonrasında yapılan açıklamada, iki liderin bir barış anlaşması sağlamak istediği, bu amaçla sürecin başlatılması için dışişleri bakanlarına yetki vereceği kaydedildi.

Ortak komisyon kurulacak

AB'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceği belirtilen açıklamada barış anlaşması için ele alınacak konulara değinilmedi. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, sınır ve güvenlik konularının ele alınacağı bir ortak komisyon kurma konusunda da anlaşmaya vardı. Komisyonun bu ay sonuna kadar toplanmasının beklendiği bildirildi.

Michel, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “Her iki taraftaki zorlukların farkındayım ama ilerleme sağlama konusunda ortak bir irade olduğunu görüyorum” dedi.

Aliyev ve Paşinyan, 14 Aralık'ta da normalleşme çabaları kapsamında Brüksel'de bir araya gelmişti.