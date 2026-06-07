Ermenistan'da seçim: Paşinyan'dan erken zafer ilanı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan "7 Haziran parlamento seçimini kazandık” açıklamasını yaptı.

Paşinyan’ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi bugün yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre yarışı önde götürüyor.

Ancak Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu henüz oyların yüzde 20'sini bile saymamışken Paşinyan seçim zaferini ilan etti.

ABD ve AB'nin desteklediği Paşinyan basın mensuplarına yaptığı açıklamada partisinin seçimlerin galibi olduğunu belirterek “Sivil Sözleşme Partisi hükümeti tek başına kuracak” dedi.

