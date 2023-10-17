Ermenistan: Türkiye'yle sınırı açmaya hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, gazetecilere verdiği demeçte Ermenistan-Türkiye kara sınırının açılması sürecinin hangi aşamada olduğu ve neden geciktiğine ilişkin soruları yanıtladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kostanyan, Türkiye'ye iki ülke arasındaki sınırın açılmasıyla ilgili mesaj gönderdi. Kostanyan, "Biz Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasına hazırız, bu konuda top Türkiye'de" dedi.

'Top Türkiye tarafındadır'

İki ülkenin özel elçileri Ruben Rubinyan ve Serdar Kılıç arasında geçen yıl haziran ayında anlaşmaya varıldığını hatırlatan Kostanyan, şunları kaydetti:

"Anlaşma, en üst düzeyde de ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın depremden sonra Ankara'ya yaptığı ziyarette de birçok kez yeniden teyit edildi. Sınırı hem üçüncü ülke vatandaşlarına hem de genel olarak açmaya hazırız. Bu bakımdan top Türk tarafındadır."