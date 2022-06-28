Ermenistan: Bazı yerleşimlerin kontrolü Azerbaycan'a geçecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında ulaşımı sağlayan Laçin koridorunda yeni bir güzergah oluşturulması nedeniyle bölgedeki bir dizi yerleşim yerinin kontrolünün Azerbaycan'a geçeceğini söyledi.

Güzergahın değiştirilmesi konusundaki ön mutabakatın sağlandığını belirten Paşinyan, daha güvenli bir ulaşım sağlanması için güzergahın değiştirileceğini ve yeni koridorun tamamen Rusya güçlerinin kontrolünde olacağını ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, bölgedeki Berdzor, Agavno ve Sus yerleşimlerinin ise Azerbaycan'ın kontrolüne geçeceğini belirten Paşinyan, "Berdzor sakinlerinin sorunlarını hükümet kararıyla çözüyoruz. Onlara daire verilecek. Bugün Laçin'de aileler yaşamıyor. Agavno sakinlerinin sorunları Dağlık Karabağ yönetimi tarafından çözülecek. Sus'taki durumla ilgili ise bir bilgim yok" dedi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasındaki anlaşmaya göre, tarafların mutabakatıyla Laçin koridorunda yeni ulaşım güzergahının inşaat planının belirleneceği ve ardından Rus birliklerinin bu güzergahın korunması için görevlendirileceği belirtilmişti.