Paşinyan: Azerbaycan yeni savaş çıkartmak için zemin arıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün çevrimiçi düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın mevcut anlaşmaları baltalamaya yönelik davrandığını söyledi. Ancak Paşinyan, Bakü'nün eylemleri konusunda şaşırmadıklarını, çünkü bunun Erivan'a karşı bir savaşın meşruiyeti için ön koşullar yaratmak adına yapıldığını iddia etti.

Paşinyan, "Azerbaycan anlaşma yapmayı reddediyor ve Ermenistan'ı bununla suçluyor. Bunun neden yapıldığına dair bir yanılsamamız yok. Kanımca bu, Ermenistan'a karşı bir savaşın meşruiyeti için ön koşullar yaratmak için yapılıyor. Ve barışçıl bir gündemin daha da teşvik edilmesi bizim için daha önemli hale geliyor." dedi.

Paşinyan, Azerbaycan'ın elinde 38 savaş esiri olduğunu kabul ettiğini ve uluslararası kuruluşların bu kişilerden haberdar olduğunu söyledi. Ermenistan Devlet Başkanı, "Azerbaycan 9 Kasım'daki üçlü bildiriyi ihlal ederek insani meseleleri politize etmeye çalışıyor. Bu kişiler esir alındı, durumlarını netleştirmek için önlemler alıyoruz. Şu ana kadar Azerbaycan'da tutulduklarına dair bir veriye sahip değiliz" dedi.