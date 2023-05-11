Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında çatışma çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 1 askerinin, Ermenistan Savunma Bakanlığı ise 3 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmaların başlamasına ilişkin iki taraf da birbirini suçladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı sınırda Ermenistan ordusu mevzilerinden dün akşam saatlerinde Azerbaycan ordusunun yoğun ateş altına alındığını, Azerbaycan birliklerinin "gerekli müdahale tedbirlerinde bulunduğunu" kaydetti. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun ağır silahlar ve havan topları ile Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açmaya devam ettiği belirtildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ermenistan mevzilerinin bu sabah saat 06.00'dan itibaren Azerbaycan ordusunca ağır silahlar ve havan topları ateş altına alındığı, Ermenistan ordusunun "gerekli savunma ve önleyici tedbirleri aldığı" ifade edildi. Bakanlık Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın 10 Mayıs'ta Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine ateş açtığına ilişkin açıklamasınınsa "gerçek dışı" olduğunu kaydetti, Ermenistan ordusundan 3 askerin yaralandığını duyurdu.