Ermeni Vakfı başkanından rüşvet isteyen polisler hakkında takipsizlik kararı

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu’ndan otomobiline takılan emniyet plakası nedeniyle rüşvet isteyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Şirinoğlu’nun yaklaşık 8 yıldır yanında çalışan koruma amiri polis memuru S.T., iddiaya göre; Ermenistan- Azerbaycan savaşının başlaması üzerine emniyetin tahsis ettiği araca yasal olmamasına rağmen emniyet plakası takıp, mavi şerit koydu. Süreç devam ederken S.T., Şirinoğlu’na giderek taktıkları plaka ve mavi şerit nedeniyle Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü E.S. ile Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı E.E.E’nin yarım milyon TL istediğini aksi durumda yasal işlem başlatacağını söyledi. Bunun üzerine E.E.E ile bir görüşme yapan Şirinoğlu, “Biz koruma amirinize şaka yaptık” yanıtını aldı. Yaşananlar üzerine olaydan haberdar olan Koruma Şube Müdürü A.S. bir tutanak tutarken, Şirinoğlu süreci İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir mektupla anlattı. Ardından İçişleri Bakanlığı, polisler hakkında soruşturma başlattı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 2 polis hakkında takipsizlik verildiği ortaya çıkmıştı. Rüşvet iddiasında 3 polisin ismi geçerken sadece 2 polise soruşturma açılmış olması dikkat çekerken verilen takipsizlik kararının kesinleştiği öğrenildi.