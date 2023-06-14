Erkin: CHP'de 'Kemal Bey bazı gerçekleri zamanı gelince paylaşacak' cümlesini duyuyoruz

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Gemiyi limana sağ götüreceğim” dediği grup konuşmasını değerlendirdiği bugünkü yazısında, CHP Genel Merkezi’nde, “Bazı gerçekleri kamuoyuyla paylaşamıyoruz. Mutlaka Kemal Bey zamanı gelince paylaşacaktır” dendiğini aktardı.

Erkin, yazısında, edindiği bir diğer kulise de yer verdi:

“Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta süreçte yaşananlarla ilgili soru işaretlerini gidermeye çalışacak, yeni yol haritasını/değişimi anlatacak. Bazı gerçekleri paylaşacak!”