Erken seçime işaret etmişti: Abdulkadir Selvi uyarı mı aldı?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, önceki gün yazdığı köşe yazısında AKP'li milletvekillerinde erken seçim hazırlığı yapıldığına yönelik bir kanaat oluştuğunu söylemişti.

"Ben erken seçim tezlerine itiraz edenlerden birisiydim. AK Parti’deki toplantıyı da seçimlere hazırlık toplantısı olarak gördüm" diyen Selvi, AKP milletvekillerinin içlerinde, “Bir de Meclis 1 Ekim’i beklemeden erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir” diyenler olduğunu ifade etmişti.

'Erken seçim iddiasında bulunmak doğru değil'

Selvi bugünkü köşe yazısındaysa ağız değiştirdi.

Selvi, Erdoğan'ın geçen hafta AKP MYK'yı acil toplamasının erken seçim tartışmalarını hareketlendirmesini yorumladı.

"Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Bahçeli’nin, 'Erken seçim yok. Seçimler zamanında yapılacak' açıklamalarından sonra erken seçim iddiasında bulunmak doğru değil. Ama Erdoğan’ın seçim gündemiyle MYK’yı toplamasının da bir anlamı olması lazım. İki ihtimal var" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"1- Erdoğan nabız yokluyor.

2- Seçim hazırlıklarına önceden başladı.

AK Parti kulislerinden edindiğim izlenim, erken seçim olmadığı yönünde. Ha muhalefeti dağınık görüp baskın basanındır der, seçime giderse orasını bilemem. Ama yeni çıkan seçim yasasını uygulamak istiyorlar. En fazla 14 Mayıs’ta erkene çekilmiş bir seçim olabilir deniliyor. Üniversite sınavları, LGS, Kurban Bayramı derken yoğun bir haziran ayı bizi bekliyor. Bu yoğunluğun içine seçimleri sokmamak için belki 1 ay önceye çekilebilir deniliyor. Erdoğan bazı tarihleri sever. 12 Eylül’de referanduma gitmiştik. Demokrat Parti’nin tek başına iktidar olduğu 14 Mayıs düşünülebilir."