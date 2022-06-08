Erken seçim tartışması: 'Cumhur İttifakı bakımından bir siyasi intihar teşebbüsü'

Kasım ayında erken seçim yapılacağı iddiaları sürerken, gazeteci Murat Yetkin, "Kasımda erken seçime karşı iki tez" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İlk nedenin ekonomideki durum olduğunu belirten Yetkin, "Ama ikinci neden de zaten Bahçeli ve MHP. Seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşüren değişiklikler Nisan ayında yürürlüğe girdi. Bunun anlamı, 6 Nisan 2023’den önce yapılacak bir seçimde yüzde 7 değil yüzde 10 barajının geçerli olacağıdır" dedi.

Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı “seçimden kaçıyor” konumuna düşürmek için erken seçim istiyor; daha önce de sayısız defa olmuştur, siyasette yeri vardır bu tür zorlamaların.

Ancak ekonomi ve MHP’nin durumu nedeniyle mevcut koşullarda erken seçime gitmenin Cumhur İttifakı bakımından bir siyasi intihar teşebbüsü de sayılacağını unutmamak lazım."