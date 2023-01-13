'Erken seçim için üç tarih öne çıktı, Erdoğan martta ilan edecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Mevsim şartlarına göre seçim tarihini biraz öne çekebiliriz" açıklamasının ardından, seçimin hazirandan önce yapılacağı beklentisi güçlendi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat bugünkü yazısında, seçim tarihine ilişkin kulis bilgilerini yazdı.

Seçim tarihi için hac süreci, üniversite sınavı ve okulların yaz tatiline girmesiyle, tarım bölgelerine gidişin göz önünde bulundurulduğunu belirten Fırat'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"2023 seçimleri işte bu tarihlerin hesabı üzerinden yapılıyor. İlk turla ikinci turun arasında 15 gün olacak. AK Parti Seçim İşleri Merkezi 6 Nisan sonrasına (Yeni seçim kanunu bu tarihten sonra yürürlükte olacak) ilişkin tüm olasılıklara göre çalışmalarını yaptı. Ancak, öne çıkan tarihler 30 Nisan/7 Mayıs/14 Mayıs. Her ne kadar 14 Mayıs tarihi kulislerde konuşulsa da, bir önemli etken de kampanya sürecinin Ramazan ayında sürecek olmasının artı ve eksilerinin neler olacağı... Sonuçta tüm etkenleri değerlendirerek son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek, mart ayı içinde cumhurbaşkanlığı kararı ile seçim tarihini ilan edecek."