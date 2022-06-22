Erken değil 'erkene alınmış' seçim: Seçim için tarih verdiler

Hükümette erken seçim yerine, erkene alınmış seçimin konuşulduğu ifade ediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 2023 yılı 18 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’a alınması tartışılıyor.

Haberde, "Çok sayıda faktörün ele alınarak 2023 Haziran seçimlerinin aynı yılın mayıs ayına çekilmesi görüşü oluştu. Bu konuda henüz kesin karar verilmezken, bu seçeneğin ağırlık kazandığı öne sürülüyor" denildi.

Tartışılan plana göre, 18 Haziran 2023 tarihindeki seçimler 5 hafta öne çekilecek. Bunun başlıca nedeninin haziran ayının başından sonuna kadar aralıklarla devam eden sınavlar olduğu belirtiliyor. Bu sınavların aileler ve gençler için önemli olması nedeniyle sıkıntı yaşanacağı öne sürülüyor.

Diğer bir neden olarak ise Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu gösteriliyor. Normal takvime göre 18 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa ve sonuçlar nedeniyle ikinci tura kalırsa, bu tur iki hafta sonra 2 Temmuz pazar günü yapılacak. Temmuz ayının tatile gidilen ve taşrada da üreticinin tarlada yoğun olduğu dönem olması nedeniyle tercih edilmediği belirtiliyor. Özellikle büyük şehirlerdeki seçmenin memleketlerine gideceği değerlendirilmesi yapılıyor.