Erim: 'Devlet içinde çok sayıda kişi takibe alındı, seçimlere doğru skandallar çıkartma peşindeler'

Yandaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan 'siyaset bilimci' Onur Erim 2023 seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

"İstihbarat uzmanı değilim ama devlet içinde ve dışında sayıları çok fazla olmasa da gereksiz yere bazı insanlar takibe alındı. Herhangi bir şekilde bu insanları bir konuyla Cumhurbaşkanına ve hükümete bağlayarak seçimlere doğru bir takım skandallar çıkartma peşindeler" iddiasında bulunan Erim, "Bunların hepsi devlet içindeki unsurlar. Bunlar FETÖ unsurları mı yoksa yabancı mihraklı kişiler mi bunları bilemiyorum. Böyle bir şeyin ciddi ciddi yapıldığını düşünüyorum" dedi.

Erim, hangi isimlerin takip altına alındığına dair bir ifade kullanmazken, Erdoğan ve hükümet bağlantısı diyerek AKP iktidarına yakın isimlerin imza attığı işleri işaret etmiş oldu.