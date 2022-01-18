Eren Erdem: Bizim Erdoğan diye bir sorunumuz yoktur

TV5’te yayınlanan Yunus Emre İşci ile Günden Yansıyanlar programına katılan CHP PM Üyesi Eren Erdem, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir problemi olmadığını söyledi.

Erdem, İşçi’nin “Muhalif liderlerin bir araya gelmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı indirmek için olup-olmadığı” sorusuna “Yürekten ve samimi bir şey söylüyorum. Bizim Recep Tayyip Erdoğan diye bir sorunumuz yoktur. Biz bir yeni toplum sözleşmesi sorunumuz vardır. Bizim bir toplumsal mutabakat sorunumuz vardır. Bir toplumsal barış meselemiz vardır. Bir yer hukuki meselemiz vardır. Yeni bir hukuk açmazımız vardır. Türkiye’nin bir normalleşme meselesi vardır. Türkiye’nin problem sepet ağzına kadar doludur. Sn. Karamollaoğlu ile Sn. Kılıçdaroğlu’nun bir araya gelmesi, bir kişiyi koltuğundan etmek için strateji geliştirmek sığlığıyla değerlendirilemez. Tam tersine Kıbrıs Harekatı’nda olduğu gibi Rahmetli Ecevit ve Rahmetli Erbakan Hoca yürütme organının temsilcileriydiler. Memleket için çok kritik bir dönemde, el birliği ile yargıyı nasıl normalleştireceğiz, ayrışma ve kutuplaşmayı nasıl bitireceği, ekonomiyi nasıl iyileştireceğiz şeklinde bir müşterek yol haritası geliştirmek üzeredir. Bu yol haritası CHP’nin, Saadet Partisi’nin yol haritası değildir. Demokrasiyi savunan partilerin tümünün haritasıdır " yanıtını verdi.



