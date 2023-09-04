Erdoğan'la Putin'in görüşmesi başladı: 'Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok önemli olacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere "TUR" uçağıyla saat 12.15'te Rusya'ya geldi.

Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda Krasnodar Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdür Yardımcısı İgor Bogdaşev, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'la Putin, ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Putin, açıklamasında, "Yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız" dedi.

"Ukrayna krizini görüşeceğiz" diyen Putin, "Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız" ifadelerini kullandı.

Putin'den sonra konuşan Erdoğan, "Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar. 100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru anlaşmasına değinen Erdoğan, "Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi: "Merkez Bankası başkanlarımızın görüşecek olmalarının, ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında önemli olduğuna inanıyorum."