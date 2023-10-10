Erdoğan'la Putin arasında 'İsrail-Filistin' görüşmesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Gazze savaşıyla ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erdoğan, konuya ilişkin önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le, ardından da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Erdoğan’ın Putin'le gerçekleştirdiği görüşmede İsrail ve Filistin konuları ele alındı. Görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı" denildi.

Görüşmede, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağının değerlendirildiği belirtildiği görüşmede, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi" ifadeleri kullanıldı.