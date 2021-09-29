Erdoğan'la Putin arasında 'antikor' diyaloğu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki resmi görüşmenin sona ermesinin ardından Covid-19 aşısı ve antikor üzerine konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre, Erdoğan’ın antikor seviyesini sorması üzerine Putin, “Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde” yanıtını verdi.

Erdoğan'ın bunun düşük bir seviye olduğu yorumu yapması üzerine ise Putin, “Farklı yöntemlerle hesaplama yapılıyor. Vücudumdaki antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediler. Çevremde otuza yakın kişi koronavirüse karşı zamanında aşı olmadıkları hastalandı. Sabahtan akşama dek tüm gün beraber çalıştığım yardımcım hastalandı. Benim ise antikor seviyem yüksek. Tanrıya şükür, hastalık bana uğramadan geçip gitti. Koronavirüs ile enfekte olmuş biriyle tüm günümü geçirmem rağmen hasta olmadım. Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Sputnik V aşısı ile yaptırın” dedi.

Daha sonra, Erdoğan’ın güçlendirici dozun kendisine uygulandığını söylemesi üstüne Putin, “O zaman bir sonraki sefere” dedi.