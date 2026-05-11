Erdoğan'la görüştüğünü duyuran Burcu Köksal: 'Yarın AK Parti’ye geçiyorum'

CHP’den seçilip AKP’ye geçen belediye başkanlarına bir yenisi Afyonkarahisar’da ekleniyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyledi ve yarın AKP’ye geçeceğini açıkladı.

tv100’den Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada Burcu Köksal kendisiyle birlikte 7 belediye meclis üyesinin de istifa edeceğini, ayrıca Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun da CHP’den istifa ederek AKP’ye katılacağını öne sürdü. Köksal bu tabloda belediye meclisinde çoğunluğun da AKP’ye geçeceğini belirtti.

“CHP’nin eski CHP olmadığını” söyleyen Köksal, Özgür Özel için “burnumdan getirdi”, “beni tehdit etti” ifadelerini kullandı.

tv100’ün aktardığına göre Köksal açıklamasında şunları söyledi:

AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat.

CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı. Özgür Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bir türlü unutamıyor. Özel benim burnumdan getirdi.

Özel'in bana yazdığı 'kocandan boşan' mesajı, yazdığı mesajların en hafifiydi.

Cemal Enginyurt'un tehdit iddiasını ben de gördüm. Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti.

5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. Seni affetmem için bana yalvaracaksın, dedi.

Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?"

CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. 31 Mart seçimlerinde 1 kez mazot desteği geldi sadece. Ekrem İmamoğlu ile ters düşünce bir daha mazot kartı yollamadılar ve sistematik olarak trollerin saldırısına uğradım. Bu CHP bizim CHP'miz değil. Ben artık hırsızlığı yolsuzluğu savunamam! Eskiden olsa suç işleyen partiden atılırdı, şimdi her şey meşrulaştırılıyor.

Ben yalnız değilim. Afyonkarahisar'ın bir evladıyım. Beni belediye başkan adayı yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi. Grup başkanvekiliydim o dönem. Beni başkanvekilliği koltuğundan ayırmak istiyorlardı. Nasılsa kazanamaz diyerek bu yola girdiler.

Yarın Afyonkarahisar'a bağlı Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacak. Benimle beraber hareket eden bir arkadaş. 7 belediye meclis üyesi de istifa ediyor. Belediyede Meclis'in çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek son tabloda.

CHP Genel Merkezi'nden beni protesto etmek için otobüs getirmişler. Günlerce mesaj attılar. Belediye binasının önüne saydırdım sadece 173 kişi geldi. Seçim zamanı gelmeyen otobüs ne tesadüftür ki şimdi geliyor.

Ben hizmetlerime devam edeceğim, devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için aslolan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine 'Hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim.”