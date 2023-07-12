Erdoğan'la görüşen İtalya Başbakanı Meloni: Türkiye’nin AB üyeliği gündemde değil

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılan NATO zirvesinin kapanışında bugün İtalya basınına açıklamalar yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle alakalı sorulara da yanıt verdi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, bir gazeteci, Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine onay vermek için Türkiye’nin AB üyeliğini masaya sürdüğünü hatırlattı ve ‘’Türkiye’de kadın hakları ve genel olarak insan hakları meselesi de düşünülürse Türkiye’nin AB’ye girmesi hakkında İtalya hükümetinin pozisyonu nedir?’’ diye sordu.

Meloni, Avrupa Birliği’nin halen Batı Balkanlar’ı da kapsayan genişleme süreci üzerinde çalıştığını vurguladı, Türkiye’nin üyelik sürecinin ise ‘’mevcut bağlamda gündemde yer bulmadığını’’ belirtti.

Meloni, ‘’Bana kalırsa bu konu hala oldukça uzak. Bunu kesinlikle bir öncelik olarak değerlendirmeyen bizim pozisyonumuzun ötesinde, AB içinde de çeşitli zorluklar var’’ dedi.

İtalya Başbakanı, dün Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ‘’Güney Akdeniz’de taahhütleri güçlendirme yönündeki ortak çıkarları, iki ülke arasındaki iş birliği ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını” açıklamış, ayrıca Ukrayna’da ‘’adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz’’ demişti.