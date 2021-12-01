Erdoğan'la görüşen Arınç: Olumlu, dostane bir görüşmeydi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde eleştirel açıklamalarının dozunu artıran eski Meclis Başkanı ve AKP kurucusu Bülent Arınç'la Külliye'de görüştü.

BBC Türkçe’ye bilgi veren Arınç, Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1,5 saate yakın görüştüklerini söyledi.

Saat 21.00'e doğru Erdoğan’ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” dedi.

Bülent Arınç Pazartesi günü BBC Türkçe'de yayımlanan röportajında, AKP Genel Başkanlığı görevini de yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet etmemek gibi bir 'içtihatta bulunduğunu' belirtmiş, "Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir" demişti.