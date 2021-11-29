Bülent Arınç: [Erdoğan'dan] bir helallik beklerim

Kasım 2020'de Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın uzun tutukluluk sürelerini eleştirmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sert eleştirilerine hedef olan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa eden Arınç BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in sorularını yanıtladı.

Arınç Erdoğan'ın eleştirilen yakın çevresinin ve şu anki iktidar yapısının onun tercihi olduğunu vurgularken, bazı açıklamaları nedeniyle kendisinden "helallik" istediğini dile getirdi.

Arınç eğer AKP kabul etseydi HDP'li Ayhan Bilgen'in kendilerinden milletvekili olacağını öne sürerek, kabul edilmediğinden HDP'yi tercih ettiğini söyledi.

Erdoğan'a muhalefet etmemek gibi bir 'içtihatta bulunduğunu' da belirten Arınç, "Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir." dedi.

Arınç'ın açıklamalarından bazıları şu şekilde:

Bizim siyasete başlamamız, gelişmemiz, güçlenmemiz, belli bir üslup kazanmamız Erbakan Hoca'nın sayesinde olmuştur. Onun için bugün Abdullah Bey'i cumhurbaşkanı yapan, Bülent Bey'i meclis başkanı yapan Sayın Erdoğan'dır derlerse, bunların hepsi bir kenara, bizim hepimizi Erbakan Hoca yetiştirdi. Bizi milletvekili yapan da belediye başkanı yapan da odur. Bu kadrolaşma bugün sermayeden yiyor. 20 yıldan bu yana kaliteli, güzel insanlar da yetişmiştir ama bugün bunların büyük kısmı yönetimde veya hükümet etmede sorumlu mevkide değildir.

(Bugün Sayın Erdoğan'ın eksik kaldığını düşünüyor musunuz?) O kendi tercihidir. Çevresini o tercih ediyor, birlikte çalıştığı insanlara o karar veriyor. O insanların iyi, başarılı veya kalitesiz olup olmadıklarını ona sormak lazım. Ben onlar hakkında herhangi bir menfî, olumsuz beyanda bulunamam, saygısızlık olur. Ama bunu dert edinen insanlar için söylüyorum, kimse zorla birilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına getirmedi. Ailesinden başlayarak suya atılan taşın dalga dalga yayılması gibi, bu çevrenin tamamı Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendi arzusuyla olmuştur.

(Sizin bir sözünüz vardı, "Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır" diye. O noktada mı sizce şu an Türkiye?) Bu bir gerçek. Devletin dini adalettir, devletin küfrü zulümdür. Bu bizim büyüklerimizin sözüdür. Adaletsizliğin karşısında sadece zulüm olur, haksızlık olur, başka bir şey olmaz. Düşünebiliyor musunuz, uzun tutukluluktan dolayı... Bir insana bunu reva görmemek lazım. Bu kim olursa olsun. İsim vermiyorum, isim verdiğim zaman tepeme biniyorlar.

(Kısa bir süre önce kırgın olduğunuzu söylemiştiniz. Daha önce de farklı bir mevzuyla ilgili konuşurken "Gönül almak parti liderinin işidir" demiştiniz. Sayın Erdoğan'ın gönül almasını bekliyor musunuz sizden?) Biz ağabey-kardeş ilişkisi içindeyiz. Özelde bana ağabey diye hitap eder, biz Tayyip Bey diye ona hitap ederiz. Evet, eski samimi günler şu anda yok ama bu bizim özündeki beraberliğimizi değiştirmez. Elbette bana karşı söylenmiş sözlerden dolayı kendisinden bir helallik dilerim, beklerim. Bu çok önemli çünkü benim için. Ben onu Bahçeli gibi görmüyorum, Bahçeli geçmişten beri bizim dışımızda bir insan. O ne söylerse onunla başka türlü hesaplaşırız zamanı, zemini geldiğinde. Ama ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde olan insanlar birbirlerini kırmamalı, birbirlerine sırt çevirmemeli. Bir adam eşkiyaya sahip çıkarken benim kardeş diyebildiğim bir insan bana sahip çıkmazsa ben bundan gücenirim. Bunun da helallik olarak bana dönmesini isterim. Biz bunları kendi aramızda halledeceğiz inşallah. Bundan dolayı bir kırgınlığım elbette vardır ama bunu reddedecek noktada değiliz. Benim de hatalarım olmuş olabilir. Bunu biz kendi mabeynimizde mutlaka çözeceğiz.